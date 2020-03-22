Алматы. 22 марта. КазТАГ — Чемпионат мира по хоккею с участием сборной Казахстана отменен из-за коронавируса, пишет Vesti.kz.

«Совет Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение отменить Чемпионат мира – 2020. Турнир решили отменить из-за угрозы распространения коронавируса, а также карантина, введенного во многих странах», — говорится в сообщении в воскресенье.

Турнир в ТОП-дивизионе, в котором должна была принять участие и национальная сборная Казахстана, должен был пройти в Швейцарии с 8 по 24 мая.

«Это жестокая реальность для международной семьи хоккея, но мы должны с ней смириться. Коронавирус — это глобальная проблема, требующая значительных усилий со стороны государственных органов для борьбы с его распространением. IIHF должна сделать все возможное, чтобы поддержать эту борьбу. Мы должны пока отложить спорт и поддержать как государственные органы, так и хоккейную семью», — прокомментировал президент IIHF Рене Фазель.

Ранее IIHF уже заявила об отмене из-за пандемии коронавируса ЮЧМ-2020 и еще четырех соревнований.