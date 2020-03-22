Алматы. 22 марта. КазТАГ — Нур-Султан и Алматы перешли в режим полной изоляции из-за карантина, передает корреспондент агентства.

С 00.00 часов 22 марта Нур-Султан и Алматы полностью закрыли для всех видов транспорта (авиа-, железнодорожных и автомобильных перевозок). У горожан с момента введения режима карантина, с 19 марта, было 72 часа, чтобы покинуть эти города или вернуться домой. А с полуночи 22 марта все блокпосты закрыты без движения. Ограничение на пересечение границ Нур-Султана и Алматы будут касаться всех, вне зависимости от гражданства и местопроживания.