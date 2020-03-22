Нур-Султан. 22 марта. КазТАГ — Около 1 тыс. казахстанцев вернули домой из разных стран за последние сутки, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел (МИД) РК.

«21 марта посольство Казахстана в Японии оказало содействие в отправке 4 граждан РК на родину. В совокупности из разных стран за последние сутки в Казахстан при помощи дипломатов вернулись порядка 1 тыс. наших соотечественников, в том числе из Грузии, Египта, России, ОАЭ и Японии», — говорится в сообщении в воскресенье.

В ведомстве отмечают, что динамика положительная, тем не менее еще многие не добрались до Казахстана.

«До 1 апреля в Россию транзитом прибудут до 500 казахстанских туристов. В настоящее время аэропорт Внуково выбран в качестве основного хаба, откуда казахстанцы будут выезжать на родину. Учитывая, что транзитным туристам запрещено самостоятельное передвижение между аэропортами Москвы (т.к. это будет связано с пересечением государственной границы РФ), прорабатывается возможность трансфера туда наших граждан, прибывающих в другие столичные аэропорты. Для этого планируется организовать специальный коридор и выделить соответствующий автотранспорт», — добавили в МИД РК.