Алматы. 22 марта. КазТАГ — Не имеющим возможности оплатить комуслуги из-за ЧП алматинцам отсрочат платежи до конца года, сообщает пресс-служба акимата города.

«Отсрочку по платежам предоставят коммунальные предприятия Алматы жителям города, не имеющим возможности вовремя оплатить коммунальные услуги из-за введенных ограничений в связи с объявленным карантином по COVID-19. С сегодняшнего дня потребитель, оказавшийся в затруднительном материальном положении в карантинных условиях, может обратиться по телефону или через электронные сайты в расчетный отдел поставщика услуг и оформить отсрочку платежей за март и апрель до конца года», — говорится в сообщении, распространенном в воскресенье.

В ведомстве отмечают, что отсрочка по платежам предоставляется только физическим лицам по услугам водоснабжения и канализации (ГКП «Алматы Су»), отопления и горячего водоснабжения (ТОО «Алматинские тепловые сети»), электроэнергии (ТОО «Алматыэнергосбыт»), газоснабжения (АО АлПФ «Казтрансгаз-Аймак»), телефонной связи (РДТ «Алматытелеком»).

«В соответствии с законодательством РК счета за потребленные комуслуги будут выставляться в обычном порядке. В период карантина отключение от электричества, воды, тепла, газа и телефонной связи населения, имеющего задолженность за комуслуги, не планируется. Также коммунальными предприятиями не будут выставляться физлицам штрафы и пени за несвоевременную оплату коммунальных услуг», — отметили в пресс-службе.