В марте и апреле Казахтелеком не будет отключать абонентов-физлиц за долги

Алматы. 22 марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. С начала карантина Казахтелеком не будет отключать абонентов-физлиц за долги, заявила коммерческий директор В2С РДТ «Алматытелеком» Найла Абдилдаева.

«В период карантина не будет производиться отключение абонентов физических лиц в марте и в апреле. В этот же период не будет начисляться пеня за несвоевременную оплату услуг», — сказала Абдилдаева на брифинге в КГУ «Региональная служба коммуникаций Алматы» в воскресенье.

По ее словам, также не будет производиться отключение от связи абонентов-физических лиц в марте и в апреле.

«В этот же период не будет начисляться пеня за несвоевременную оплату услуг», — добавила директор компании.

Продлены часы работы, по данным директора, онлайн-консультантов на портале корпоративном портале компании — telecom.kz в социальных сетях, в приложении WhatsApp и Telegram до 23.00. Режим работы контакт-центра по номерам 160 и 165 остался неизменным.

«В период с 16 марта отмечается увеличение числа обращений абонентов по онлайн каналам, что говорит о том, что абоненты стали переходить на онлайн каналы», — отметила Абдилдаева.

В компании 50% сотрудников переведено на онлайн режим, остальная часть — обеспечены средствами индивидуальной защиты, добавила Абдилдаева.