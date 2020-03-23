Алматы. 23 марта. КазТАГ — График движения общественного транспорта изменен в Алматы, сообщает пресс-служба акимата Алматы.

«С 24 марта текущего года общественный транспорт в Алматы будет работать до 21.00», — говорится в сообщении в понедельник.

Решение о сокращении времени работы городских маршрутов принято алматинским Оперативным штабом по обеспечению режима чрезвычайного положения в связи с тем, что пассажиропоток снизился на 70 %.

Ранее сообщалось о том, что несмотря на значительное снижение пассажиропотока, для свободного передвижения горожан автобусы продолжают работать в штатном режиме с плановым выходом 95 %.