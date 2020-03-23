Нацкомпаниям поручено продать часть экспортной выручки на валютном рынке Казахстана

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Нур-Султан. 23 марта. КазТАГ – Национальным компаниям поручено продать часть экспортной выручки на валютном рынке Казахстана, сообщает пресс-служба главы государства.

«В настоящий момент крайне важно добиться стабилизации обменного курса тенге. С этой целью поручаю Национальному банку, Правительству и руководству квазигосударственных компаний обеспечить обязательную продажу субъектами квазигосударственного сектора части своей экспортной выручки на валютном рынке страны», — сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в понедельник на заседании государственной комиссии по чрезвычайному положению (ЧП).

Также с учетом имеющихся обязательств он поручил составить план-график поэтапного возврата валютных депозитов квазигоскомпаний в финансовую систему Казахстана.

«Считаю, что нацкомпании должны произвести выплату дивидендов государству за прошлый год в размере до 100% от чистого дохода», — сказал глава государства.

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