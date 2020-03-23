Касым-Жомарт Токаев поручил усилить обеспечение общественной безопасности в период чрезвычайного положения

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Нур-Султан. 23 марта. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил усилить обеспечение общественной безопасности в период чрезвычайного положения ЧП, сообщает пресс-служба главы государства.

«Нельзя допустить роста правонарушений, прежде всего, фактов воровства, грабежей, мародерства, неподчинения законным требованиям властей. В текущей ситуации могут активизироваться криминальные элементы. В связи с этим надо усилить меры по патрулированию общественных пространств, их освещению и оснащению видеонаблюдением. Надо мобилизовать весь состав полиции, перераспределив при необходимости силы других направлений. Прошу также внести предложения по привлечению для этой работы армии, нацгвардии», — сказал Токаев на заседании государственной комиссии по ЧП.

Генеральной прокуратуре и Верховному суду, по его словам, следует срочно разработать алгоритм по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью, отправления правосудия в условиях ЧП.

«Понятно, что иногда на преступления людей толкает потеря доходов. Но это ни в коей мере не является оправданием. В то же время, надо наладить работу по профилактике правонарушений с группами риска. Активизируйте деятельность участковых инспекторов полиции, по возможности привлекайте к профилактике КСК», — сказал президент.

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