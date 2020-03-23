Занять уехавшую из Алматы молодежь из регионов другой оплачиваемой работой поручил Токаев

Нур-Султан. 23 марта. КазТАГ – Занять уехавшую из Алматы молодежь из регионов другой работой оплачиваемой поручил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба главы государства.

«В зоне повышенного риска оказались субъекты МСБ в сферах торговли, туризма и общественного питания. В этих секторах занято свыше 1,6 млн работников. Введение карантина в Алматы вызвало отток молодежи в регионы. По сообщениям СМИ, из южной столицы 19 и 20 марта выехало более 102 тыс. человек, 15 тыс. автомашин. Это студенты, работники рынков, организаций сферы услуг, торговли. Безработную молодежь необходимо мобилизовать и задействовать в текущих противопаводковых, весенне-полевых, строительных и других работах с соответствующей оплатой», — сказал Токаев в понедельник на заседании государственной комиссии по чрезвычайному положению (ЧП).

Это, по его словам, можно организовать в рамках программы «Дорожная карта занятости».