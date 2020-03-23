Ужесточить изоляционные меры и наказывать за нарушения режима ЧП поручил Токаев

Нур-Султан. 23 марта. КазТАГ – По мнению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, необходимо ужесточить изоляционные меры и наказывать за нарушения режима чрезвычайного положения (ЧП), сообщает пресс-служба главы государства.

«На текущий момент наибольшее количество новых случаев заболевания в мире регистрируются в странах, где жесткие карантинные меры ввели слишком поздно. Чтобы предотвратить лавинообразное распространение инфекции необходимо ужесточить изоляционные меры. С учетом постоянно поступающей информации, негативного и позитивного опыта других стран следует продолжать готовить нашу медицинскую систему к любому варианту развития ситуации», — сказал Токаев в понедельник на заседании государственной комиссии по ЧП.

Он подчеркнул, что успокаиваться и говорить, что сделано все возможное нельзя.

«По столице и Алматы важно обеспечить полное оцепление карантинной зоны, пресечь возможность проникновения в города пешком. В ближайшее время нужно определиться с необходимостью закрытия других крупных населенных пунктов. Назрела необходимость ввести наказание за нарушение требований, предъявляемых к лицам, помещенным под карантин. Для обеспечения безопасности граждан моим указом ограничена деятельность объектов массового скопления людей, запрещено проведение различных мероприятий. Однако, как я вижу, запреты нередко нарушаются», — сказал президент.

По его данным, с 16 марта имело место 18 фактов нарушения режима ЧП, в том числе в Акмолинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях.

«Виновные лица привлекались к административной ответственности в виде предупреждения или штрафа. Пора переходить к более строгим санкциям, а также широко освещать данные факты в СМИ в профилактических целях», — подчеркнул глава государства.

Как отметил Токаев, опыт показывает, что наибольшую нагрузку на медицинскую систему и летальность оказывают лица из так называемой «группы риска» – это люди старше 55 лет, имеющие общие проблемы со здоровьем, и лица с хроническими заболеваниями.

«Следует максимально ограничить их выход на работу и обеспечить режим домашней изоляции. Пришла пора временно закрыть все центры обслуживания населения по стране, обеспечив при этом возможность получать все услуги онлайн. Должны неукоснительно выполняться требования по санитарной обработке тех общественных объектов, где сохраняется доступ населения. Никаких «экономий» и «оптимизаций» здесь быть не должно. Госкомиссия также должна определить порядок привлечения вооруженных сил к дезинфекции улиц в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и других крупных городах. Акиматы располагают коммунальной техникой, которую также необходимо перепрофилировать на дезинфекцию», — поручил президент.

Приоритет, по его словам, следует отдавать дезинфекции рынков и прилегающих территорий.

«К сожалению, пришло время вводить дополнительные ограничения на авиа-, железнодорожные и автомобильные пассажирские перевозки внутри страны. Должен быть обеспечен карантин для всех лиц, прибывающих любым видом транспорта из-за рубежа, в том числе из стран ЕАЭС. Важно усилить контроль за прибывающими чартерными рейсами. Нужно разработать и довести до всех граждан и бизнеса порядок действий на период ЧП и карантина. Следует предельно ясно разъяснить людям новый режим работы медучреждений: когда вызывать врачей, как будет вестись работа по другим заболеваниям, кто должен пройти тест на коронавирус и за чей счет, кто подлежит изоляции, как будет осуществляться снабжение изолированных», — отметил глава государства.

Он указал на то, что ответы на эти вопросы пока остаются неизвестными абсолютному большинству казахстанцев.

«Нужно сформировать один документ – памятку, доступную для понимания любого человека, и довести ее положения до каждого. Минздраву нужно на постоянной основе отслеживать готовность наших медучреждений и персонала. Следует изучить обеспеченность лекарственными средствами в зависимости от различных сценариев развития пандемии, в том числе самых пессимистических.В условиях ограничений нужно, чтобы граждане не чувствовали изоляции от государства. Вся молодежь сейчас находится по домам. Министерствам образования, культуры и спорта нужно продумать дистанционную организацию их созидательной активности, проводить онлайн соревнования, лекции и другие обучающие мероприятия», — поручил Токаев.

Особое внимание, добавил он, нужно уделить организации системного дистанционного образования, курсов переподготовки.