Надежду на то, что режим ЧП в РК продлится не больше месяца, выразил Абаев

Нур-Султан. 23 марта. КазТАГ – Владимир Радионов. Надежду на то, что режим чрезвычайного положения (ЧП) в Казахстане продлится не больше месяца, выразил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев.

«Нужно признать, что сейчас мы не в состоянии дать точный ответ на вопрос продления режима чрезвычайного положения. Мы ожидаем, что пик регистрации новых случаев еще будет, после чего число новых зараженных пойдет на спад. Надеемся, что в течение одного месяца», — сказал Абаев на брифинге в понедельник.

При этом он подчеркнул, что чем более четко и точно казахстанцы будут следовать предписаниям врачей, тем быстрее чрезвычайное положение закончится.