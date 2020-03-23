Надежду на то, что режим ЧП в РК продлится не больше месяца, выразил Абаев

Новости 74 0

Нур-Султан. 23 марта. КазТАГ – Владимир Радионов.  Надежду на то, что режим чрезвычайного положения (ЧП) в Казахстане продлится не больше месяца, выразил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев.

«Нужно признать, что сейчас мы не в состоянии дать точный ответ на вопрос продления режима чрезвычайного положения. Мы ожидаем, что пик регистрации новых случаев еще будет, после чего число новых зараженных пойдет на спад. Надеемся, что в течение одного месяца», — сказал Абаев на брифинге в понедельник.

При этом он подчеркнул, что чем более четко и точно казахстанцы будут следовать предписаниям врачей, тем быстрее чрезвычайное положение закончится.

Похожие материалы:

  1. ЦОНы Нур-Султана и Алматы переходят на усеченный режим работы на время ЧП — Жумагалиев
  2. Военных Казахстана переводят в режим высокой готовности для помощи гражданам во время ЧП
  3. Правила поведения журналистов на митингах будут обсуждать со СМИ – Абаев
  4. Абаев о необходимости согласия акиматов на шествия и демонстрации: Мы некорректно выразились
  5. Абаев опроверг слухи о смене президента РК на предстоящем политсовете партии Nur Otan

Новости партнеров

Загрузка...