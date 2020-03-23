Недопоступления в бюджет РК в первом квартале 2020 года составят Т350 млрд — Абаев

Нур-Султан. 23 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Недопоступления в бюджет РК в первом квартале 2020 года составят Т350 млрд, сообщил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев.

«Сильнейший глобальный кризис и падение цен на природные ресурсы привели к тому, что за первый квартал текущего года ожидается недопоступление в республиканский бюджет на уровне Т350 млрд», — сказал Абаев на брифинге в понедельник.

При этом он отметил, что считает сумму, выделяемую из бюджета на борьбу с коронавирусом, «довольно солидной».

«Несмотря на это государство выделяет из бюджета Т4,4 трлн или около $10 млрд на борьбу с кризисными явлениями, не считая налоговых льгот. Многие сейчас рассылают информацию кто сколько выделил, какие государства выделили деньги. Я думаю, что, учитывая объемы нашей экономики и учитывая численность населения, это довольно солидная сумма», — добавил он.