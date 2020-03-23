В Казахстане неплатежеспособным из-за режима ЧП заемщикам дадут отсрочку

Алматы. 23 марта. КазТАГ – В Казахстане заемщикам, потерявшим источники дохода, будут давать отсрочки платежей, заявляет агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

«Для физлиц в индивидуальном порядке на основании письменного заявления заемщика, которое направляется заемщиком кредитору (… онлайн) проводят анализ финсостояния заемщика и принимают решение о допусловиях поддержки, в том числе в виде отсрочки платежей по всем договорам банковского займа или микрокредита, заключенным до 18 марта 2020 года, включая платежи по основному долгу или вознаграждению, заемщиков, потерявших место работы или другие источники дохода, а также испытывающих иные финансовые трудности», — говорится в комментариях АРРФР к его постановлению от 22 марта 2020 года № 17 «О мерах поддержкинаселения и субъектов предпринимательства в период чрезвычайного положения», распространенным в понедельник.

В одностороннем порядке без необходимости подачи заявления физлицами кредиторы — банки, микрофинансовые организациии организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, не начисляют вознаграждение по беззалоговым кредитам, по которым просрочка платежа превышает 90 календарных дней и не начисляют штрафы и пени по просрочке платежей по всем договорам банковского займа или микрокредита.

Также юрлицам – индивидуальным предпринимателям (ИП) и субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), финансовое состояние которых ухудшилось в результате введения ЧП, на основании письменного заявления заемщика, поданного онлайн, не начисляют штрафы и пени по просрочке платежей по основному долгу или вознаграждению по всем договорам банковского займа или микрокредита и предоставляют отсрочку по платежам по договорам займа или микрокредита, включая платежи по основному долгу или вознаграждению, на срок до 90 календарных дней.

«При рассмотрении заявления кредитор вправе запросить документы, подтверждающие ухудшение финансового состояния заемщика в результате введения чрезвычайного положения (ЧП). Результаты рассмотрения заявления доводятся кредитором до заемщика в порядке и сроки, установленными их внутренними документами», — указывается в комментариях.