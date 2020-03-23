Обеспечить единую координацию и централизацию работы СМИ в период ЧП поручил Токаев

Нур-Султан. 23 марта. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить единую координацию и централизацию работы СМИ в период чрезвычайного положения (ЧП), сообщает пресс-служба Акорды.

«Еще один важнейший вопрос – обеспечение информационной безопасности. Важно не допустить паники среди населения и дестабилизации общественного порядка. В условиях ЧП на особый контроль надо взять работу по пресечению слухов и провокационной информации. Любые попытки распространения таких сведений должны жестко пресекаться, авторов нужно выявлять и наказывать. Следует объяснить населению, что нельзя слепо доверять любой информации, нельзя позволять провокаторам и просто глупым людям манипулировать доверием наших граждан. С учетом меняющейся ситуации и роста количества заболевших поручаю обеспечить единую координацию и централизацию работы СМИ», — сказал Токаев в понедельник на заседании государственной комиссии по ЧП.

Согласно новому алгоритму все сведения от госорганов по коронавирусу, добавил он, должны стекаться в единый информационный центр МИОР.

«В ежедневном режиме министр информации и общественного развития будет давать брифинги, начиная с 23 марта. В информационной работе необходимо эффективно использовать все имеющиеся цифровые ресурсы. Создан специальный сайт – coronavirus2020.kz, посредством которого нужно информировать казахстанцев о ситуации с пандемией и предпринимаемых нами мерах. Он должен быть официальным онлайн-источником проверенной и достоверной информации. Нужно активнее продвигать эту платформу среди граждан. При Министерстве здравоохранения функционирует оперативный центр по мониторингу и учету COVID-19, который я посетил 21 марта. Следует обеспечить его бесперебойную и эффективную работу», — подчеркнул президент.