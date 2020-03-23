Нур-Султан. 23 марта. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил премировать задействованных в мероприятиях по борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба главы государства.

«На передовой сегодня стоят наши граждане – врачи, полицейские, другие специалисты, которые не знают выходных, редко видят свои семьи, подвергают себя огромному риску. Но, несмотря на это, в полной мере выполняют свой гражданский и служебный долг. Искренне благодарю вас. Правительству и акиматам поручаю изыскать дополнительные средства и обеспечить выплату премии в размере 1 должностного оклада врачам, полицейским и другим специалистам, задействованным в мероприятиях по борьбе с коронавирусом», — сказал Токаев в понедельник на заседании государственной комиссии по ЧП.