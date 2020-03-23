Токаев поручил силовикам и налоговой исключить в период кризиса любое давление на бизнес

Нур-Султан. 23 марта. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил силовикам и налоговым органам исключить в период кризиса любое давление на бизнес, сообщает пресс-служба главы государства.

«В кризисных условиях каждое работающее предприятие, каждое рабочее место особенно значимо. Сегодня допускаются факты, когда фискальные органы по незначительным нарушениям парализуют работу предпринимателей. К примеру, за нарушения сроков предоставления налоговой отчетности арестовываются счета, изымается бухгалтерская документация. Зачастую бизнес продолжает необоснованно втягиваться в орбиту уголовного преследования. Поручаю пересмотреть методы работы с акцентом на профилактику, исключив на период кризиса любые факты давления на предпринимателей со стороны силового блока и фискальных органов», — сказал Токаев в понедельник на заседании государственной комиссии по чрезвычайному положению (ЧП).

По его словам, сейчас на местах госслужащие и полицейские «придавлены» проверками, боятся брать на себя ответственность и принимать решения.

Он поручил пересмотреть приоритеты в работе антикоррупционной службы на период чрезвычайного положения, сделав упор на профилактику.