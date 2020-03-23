Снег и дождь ожидаются в понедельник в Нур-Султане и Алматы, в Шымкенте – без осадков

Новости 113 0
Война Миров. Байден против Трампа Война Миров. Байден против Трампа
2241

Нур-Султан. 23 марта. КазТАГ – Снег и дождь ожидаются в понедельник в Нур-Султане и Алматы, в Шымкенте – без осадков, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет»

В Нур-Султане переменная облачность, временами снег, ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 7-12 метров в секунду. Днем 0-2, ночью -6-8.

В Алматы переменная облачность, временами дождь, ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Днем +10+12, ночью +3+5.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 метров в секунду. Днем +18+20, ночью +7+9.

Похожие материалы:

  1. Дождь и снег ожидаются во вторник в Нур-Султане, в Алматы и Шымкенте – без осадков
  2. В Нур-Султане в среду ожидается погода без осадков, в Алматы и Шымкенте – дождь
  3. Погода без осадков ожидается в субботу в Нур-Султане и Шымкенте, в Алматы — снег
  4. Погода без осадков ожидается в понедельник в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте
  5. Погода без осадков ожидается в понедельник в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте

Новости партнеров

Загрузка...