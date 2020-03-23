Нур-Султан. 23 марта. КазТАГ – Снег и дождь ожидаются в понедельник в Нур-Султане и Алматы, в Шымкенте – без осадков, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет»

В Нур-Султане переменная облачность, временами снег, ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 7-12 метров в секунду. Днем 0-2, ночью -6-8.

В Алматы переменная облачность, временами дождь, ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Днем +10+12, ночью +3+5.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 метров в секунду. Днем +18+20, ночью +7+9.