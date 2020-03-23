Вопрос о закрытии Актобе пока не стоит – облздрав

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Алматы. 23 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Вопрос о закрытии Актобе пока не стоит, сообщил руководитель областного управления здравоохранения Асет Калиев.

«На сегодняшний день вопрос о закрытии города не стоит. На сегодняшний день о введении карантина вопрос не стоит», — сказал А.Калиев на брифинге в понедельник.

При этом он не исключил возможность применения таких мер в будущем.

«Если количество пациентов с коронавирсной инфекцией будет увеличиваться, возможно, вопрос этот будет рассматриваться», — добавил он.

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