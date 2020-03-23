Токаев: На борьбу с кризисом в РК уйдет $10 млрд, правильно распорядившись ими, мы победим

Нур-Султан. 23 марта. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считае, что на борьбу с кризисом в Казахстане уйдет $10 млрд, правильно распорядившись которым, удастся одержать победу.

«Общий пакет антикризисных мер, не считая налоговых преференций и поддержки на местном уровне, составит Т4,4 трлн или $10 млрд. Правильно распорядившись данными средствами, мы без сомнения, выйдем победителями в борьбе с кризисом», — сказал Токаев в понедельник на заседании государственной комиссии по чрезвычайному положению (ЧП).

По его словам, этот кризис послужит встряской для госаппарата и отечественного бизнеса.

«Его уроки должны быть учтены. А значит, помимо оперативных мер, нам предстоит разработать и принять системные подходы с расчетом на жизнь после стабилизации ситуации. По сути, мы стоим на пороге совершенно нового глобального мира, в котором Казахстану предстоит найти свое достойное место. Я хочу подчеркнуть, что, несмотря на всю сложность складывающейся ситуации, она далека от катастрофической. Все возможности, резервы у нас имеются. Главное – мы вовремя начали готовиться к самому неблагоприятному сценарию и понимаем, что нужно делать», — сказал президент.