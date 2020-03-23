Нур-Султан. 23 февраля. КазТАГ — ТРЦ и рынкам в Казахстане разрешили работать во время ЧП, сообщает пресс-служба министерства торговли и интеграции РК.

«Согласно изменениям, крупные торговые объекты (торгово-развлекательные центры, торговые центры, гипермаркеты, торговые дома, продовольственные рынки) площадью не менее 2000 кв.м ограничивают время работы с 10.00 до 18.00 и работают с усилением санитарных и дезинфекционных мер с полным выполнением функций», — говорится в сообщении в понедельник.

При этом, как отмечают в ведомстве, находящиеся в них объекты, реализующие продукты питания, лекарственные средства и непродовольственные товары, работают в обычном режиме с усилением санитарных и дезинфекционных мер. Сообщается, что такое решение приняли министерство торговли и интеграции и министерство здравоохранения приняли.

«Непродовольственные рынки ограничивают время работы с 11.00 до 17.00 и работают с усилением санитарных и дезинфекционных мер.

Минимаркеты, магазины у дома работают в обычном режиме с усилением санитарных и дезинфекционных мер», — следует из сообщения.

Уточняется, что объекты общественного питания работают с ограничением деятельности:

— расположенные на территории торговых объектов могут осуществлять деятельность исключительно посредством доставки товара (еды, напитков и прочее) до потребителя с помощью собственной службы доставки или иными службами доставки;

— расположенные вне территории торговых объектов ограничивают время работы до 22.00 часов, а число посетителей – не более 50 человек одновременно.

«Решение об открытии торговых центров и рынков было принято исходя из важности обеспечения рабочими местами и доходами большого количества наших граждан, занятых в сфере торговли и услуг. Но вместе с тем, мы обращаемся ко всем предпринимателям с просьбой принять во внимание важность соблюдения всех требований главного санитарного врача по усилению санитарных и дезинфекционных мер», — резюмируется в сообщении.