Коронавирус срывает маску с системы здравоохранения 23.03.2020 15:00 Лилия ИГЛИКОВА Жизнь 149 0 Куаныш Керимкулов о проблемах в казахстанской медицине, всплывших на поверхность по причине пандемии Похожие материалы: Коронавирус обнаружен у прибывшей в Нур-Султан из Милана Резерв тест-систем на коронавирус составит в Казахстане порядка 100 тыс. штук – Биртанов Власти Нур-Султана опровергли информацию о четверых с подозрением на коронавирус в столице Коронавирус и коррупция – адский коктейль Коронавирус можно охарактеризовать, как пандемию – ВОЗ