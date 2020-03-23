Токаев: На фоне ЧП межэтнические отношения отошли на задний план, но спокойствие обманчиво

Нур-Султан. 23 марта. КазТАГ – На фоне чрезвычайного положения (ЧП) в связи с коронавирусом межэтнические отношения отошли на задний план, но спокойствие обманчиво, считает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«На фоне пандемии межэтнические отношения отошли на задний план. Но это лишь обманчивое спокойствие. Учитывая начало весеннего полевого сезона возможны конфликты на почве земельных вопросов, разделения и использования поливной воды. Обо всех предпосылках прошу информировать незамедлительно. КНБ, Генпрокуратуре, министерству информации и общественного развития необходимо обеспечить мониторинг общественного настроения и социальных сетей», — сказал Токаев в понедельник на заседании государственной комиссии по ЧП.