Токаев о доходах: Нам придется идти на кардинальные меры, у многих семей нет «запаса прочности»

Нур-Султан. 23 марта. КазТАГ – По мнению президента Касым-Жомарта Токаева, в условиях чрезвычайного положения (ЧП) придется идти на кардинальные меры для благополучия граждан, сообщает пресс-служба главы государства.

«В условиях чрезвычайного положения – нам придется идти на кардинальные меры для обеспечения благополучия граждан. Все ресурсы у нас есть – это средства госбюджета, Нацфонда. Ими нужно правильно распорядиться. Казахстанцы должны это знать. Больше всего людей в стрессовых ситуациях пугает неизвестность. Люди в кратчайшие сроки должны получить четкое понимание, как им помогут в этот непростой момент. Любое промедление сейчас порождает слухи, неуверенность, протестность, панику», — сказал Токаев в понедельник на заседании государственной комиссии по ЧП.

Антикризисные меры правительства и акимов, по его словам, должны вырабатываться в кратчайшие сроки, а их суть должна доводиться до граждан простым и понятным языком.

«В складывающихся условиях многие люди потеряли источники заработка, их доходы снижаются. У многих казахстанских семей «запас прочности» практически отсутствует», — подчеркнул президент.

Он поручил госкомиссии в двухдневный срок проработать комплекс мероприятий, включающий ряд направлений.

«Во-первых, на период действия чрезвычайного положения, помимо уже принятого запрета на начисление штрафов и пеней, следует приостановить выплату сумм основного долга и вознаграждения по всем займам населения. От банков я ожидаю полного понимания и гражданской солидарности. На фоне ухудшающейся ситуации с личными финансами многие граждане вынуждены обращаться за беззалоговыми кредитами в небанковские организации – к ломбардам, онлайн кредиторам, микрофинансовым организациям. Поэтому критически важно навести порядок в данном секторе. Обман граждан недопустим», — сказал глава государства.

Он поручил агентству по регулированию и развитию финансового рынка, генеральной прокуратуре, министерству информации и общественного развития провести масштабную акцию по проверке соблюдения законодательства и показательно наказать нарушителей, широко осветив это в СМИ и в социальных сетях. Президент пояснил, что «это нужно, чтобы казахстанцы в непростой ситуации знали, что их права будут твердо защищаться государством».

«Во-вторых, в период действия карантина только в Алматы численность работников предприятий в общей сложности сократилась на 266 тыс. человек. Аналогичная ситуация наблюдается по индивидуальным предпринимателям, 80% которых приостановили свою деятельность. Таким образом, по предварительным расчетам, текущая ситуация отрицательно повлияла на финансовое состояние около 500 тыс. горожан. Поэтому на период действия чрезвычайного положения поручаю начать осуществлять ежемесячные выплаты лицам, лишившимся доходов в связи с введением ЧП, в размере 1 МЗП (Т42 500)», — сказал глава государства.

Как уточнил Токаев, в совокупности на данную помощь могут рассчитывать не менее 1,5 миллионов наших сограждан.

«При необходимости мы имеем все резервы для увеличения сумм, охвата и расширения видов поддержки. Поручаю госкомиссии выработать эффективный и прозрачный механизм выплат. Охват конкретных получателей будет определяться специально созданными региональными штабами с участием общественности и НПП «Атамекен». В то же время бизнес, включая МСБ, также должен принимать меры по сохранению рабочих мест, неувольнению сотрудников. Сейчас это критически важно для людей. Понимание того, что у тебя есть рабочее место, поможет нашим гражданам стойко перенести тяготы текущего момента. Поручаю госкомиссии совместно с НПП «Атамекен» проработать комплекс мер по поддержке работодателей, в особенности МСБ», — добавил президент.

Помимо этого, поручил он, следует на регулярной основе начать предоставлять бесплатные продуктово-бытовые наборы многодетным семьям, инвалидам и другим группам социально-уязвимых слоев населения, и наборы должны состоять преимущественно из отечественной продукции.

«В-четвертых, к сожалению, мы столкнулись с фактами, когда недобросовестные люди решили воспользоваться непростой ситуацией и нажиться на населении, занимаются спекуляцией. Соответствующие органы выявляют и пресекают подобные попытки. Это правильно. Как говорят французы «A la querre comme a la querre» – На войне как на войне. Соғыстың аты – соғыс. Для систематизации этой работы требуется утвердить объективно необходимый перечень социально-значимых товаров, по которому мы введем государственное регулирование цен. Во всех областях и городах у нас достаточно продовольствия и товаров первой необходимости», — уверен Токаев.

Вместе с тем, добавил он, сейчас каждому акиму региона необходимо наладить реальный учет наличия товаров первоочередного спроса.

«Формальный подход здесь недопустим. Необходимо работать с бизнесом и населением, не допускать паники, ажиотажа вокруг продуктов первой необходимости. Акимам следует наладить взаимодействие между собой для контроля межрегиональных перетоков товаров и исключения локальных дефицитов. Совместно с правительством следует обеспечить наличие достаточных запасов, проработать механизмы их доведения до прилавков, строго контролировать цены и исключить спекуляции», — сказал глава государства.

В-пятых, по его словам, в связи с введением карантина власти призвали население находиться дома.

«Удаленная работа побуждает людей более активно пользоваться мобильными технологиями. В связи с этим поручаю на период действия режима чрезвычайного положения расширить доступ к мобильной связи и интернету, особенно к образовательным ресурсам, социальным сетям и мессенджерам. На период ЧП даже в случае возникновения задолженности предоставление услуг связи должно быть продолжено. Доступ на все казахстанские интернет-ресурсы должен быть бесплатным. Ранее я уже давал поручения по снижению на период карантина оплаты коммунальных услуг населением. В Алматы оперативно отреагировали и приняли соответствующие решения. Теперь государственная комиссия должна выработать системные общереспубликанские меры», — подчеркнул президент.

По его словам, казахстанский народ ждет эти меры от властей.

«Поручаю сегодня ознакомить граждан с моими поручениями и немедленно приступить к их реализации», — сказал Токаев.