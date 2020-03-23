Алматы. 23 марта. КазТАГ — Узбекистан закрывает границу из-за коронавируса, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).

«С 00:01 23 марта для всех лиц (кроме граждан других стран, выезжающих из Узбекистана) закрываются имеющиеся пункты пропуска границы», — говорится в сообщении в Telegram-канале оперативного штаба при правительстве страны.

15 марта в Узбекистане был выявлен первый случай заражения коронавирусом нового типа.

20 марта Узбекистан приостановил международные пассажироперевозки всеми видами транспорта в связи с угрозой распространения SARS-CoV-2 до 30 апреля.

С 22 марта приостановлена работа общественного транспорта в Ташкенте.

В стране были отменены народные гулянья по случаю празднования Навруза, закрыты торгово-развлекательные заведения, театры, кинотеатры, рестораны и кафе.

В настоящее время в Узбекистане зафиксировано 46 случаев заражения коронавирусом.