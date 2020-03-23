Нур-Султан. 23 марта. КазТАГ — В Нур-Султан дополнительно завезли более 300 тыс масок, сообщает пресс-служба акима столицы.

«23 марта в столицу дополнительно завезли более 300 тыс. медицинских масок. Приобрести маски по Т56 можно в аптеках по адресам: ТРЦ «Хан Шатыр», «Азия парк», БЦ «Москва», ЖК «Хайвилл», «Нурсая», «13 магистраль», «7Я», поликлиника №10, Лазурный квартал, ТРЦ «Аружан», ЖК «Проминат Экспо», Триумфальная арка, ЖК «Экспо Плаза», Бараева, ЖК Сармат-1, ЖК Достар -3, Империал, Иманбаева 8, поликлиники №6, ЖК «7 континент», ЖК «Визит», БЦ «Кайнар», Туран 55, Магнум (ш.Алаш 23/1)», — говорится в сообщении в понедельник.

В ведомстве отмечают, что в одни руки выдают не более пяти масок.

«На прошлой неделе в аптеки города завезли более 450 тысяч медицинских масок. Медработники, полицейские, сотрудники соцобъектов и объектов, обеспечивающие жизнедеятельность города обеспечены медицинскими масками, антисептиками и другими средствами защиты», — следует из сообщения.