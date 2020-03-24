Конкретные механзимы исполнения поручений Токаева еще не разработаны — Абаев

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Нур-Султан. 24 марта. КазТАГ — Мадина Алимханова. Конкретные механзимы исполнения поручений президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева будут разработаны в ближайшее время, сообщил министр информации и общественного развития Даурен Абаев.

«Сейчас подавляющее большинство вопросов от средств массовой информации и граждан касаются именно реализации поручений Касым-Жомарта Токаева (…) Хотел бы попросить граждан дождаться, когда правительство обнародует конкретные механизмы. Все пункты выступления президента будут выполнены», — сказал Абаев на брифинге во вторник.

При этом он отметил, что механизм выплат лицам, лишившимся доходов, будет разработан в ближайшее время.

«Допустим, уже сейчас население справшивает, как можно получить выплаты лицам, лишившимся доходов, как будут оформляться подвтерждающие документы. Все это будет разработано в ближайшее время, все, кому положены выплаты, их получат. Порядок получения мы доведем до каждого», — добавил он.

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