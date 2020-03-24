Нур-Султан. 24 марта. КазТАГ — Казахстанских детей эвакуировали из Кыргызстана, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел (МИД) РК.

«В целях обеспечения безопасности здоровья граждан Казахстана министерством обороны совместно с министерством иностранных дел РК и при содействии кыргызской стороны на родину были эвакуированы казахстанцы, до настоящего времени находившихся в Кыргызской Республике. (…) Силами военно-транспортной авиации военно-воздушных сил Казахстана 21 человек, 10 из которых – дети с диагнозом ДЦП, возвращены на родину. Они прибыли в Атырау. Эвакуированные находились в Кыргызстане на лечении, но не успели вернуться», — говорится в сообщении во вторник

В ведомстве отмечают, что среди возвращенных на родину нет зараженных коронавирусной инфекцией.

«Состояние их здоровья удовлетворительное, жалоб нет. Все прибывшие пройдут соответствующее медицинское обследование и будут помещены в карантин с соблюдением требований инфекционного контроля. Кроме того, по прибытию в аэропорт г.Атырау проведена санитарная обработка военного самолета», — добавили в ведомстве.