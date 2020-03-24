Нур-Султан. 24 марта. КазТАГ — Свыше 200 казахстанцев вернулись домой из Польши, сообщает сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации (КГА) министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК.

«В рамках проводимой работы по возвращению наших соотечественников силами гражданской авиации 207 казахстанцев благополучно вернулись домой. Специальный чартерный рейс выполнила авиакомпания Scat при содействии авиационных властей двух стран и посольства РК в Польше», — говорится в сообщении во вторник.

В ведомстве отмечают, что большая часть пассажиров являются студентами. Они ожидали вылета на родину несколько дней.