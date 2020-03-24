Алматы. 24 марта. КазТАГ — Мадина Алимханова. Полиция Алматинской области установила 82 блокпоста на въездах в Алматы, сообщила официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.

«Мы работаем в тесном взаимодейтвии с подразделениями Алматинской области. 82 блокпоста выставлены, почти 350 сотрудников задействованы на подмогу. Карантина в Алматинской области нет, но превентивные меры ими были предприняты сразу, параллельно, когда блокпосты были установлены по городу Алматы», — сказала Азирбек на брифинге во вторник.

При этом она отметила, что объездные тропы, ведущие из области в город, также закрыты.

«Кроме того, на объездных тропах дежурят военнослужащие национальной гвардии. На этих тропах и объездных дорогах поставлены бетонные блоки, они преграждают как проезд транспортных средств, так и проход лиц, желающих пройти с территории Алматинской области в город Алматы. Причем аргументов веских для входа в Алматы у них нет — кому-то в гости, кому-то погулять», — отметила она.

По словам Азирбек, в Алматы на 27 блокпостах задействованы около 1000 сотрудников полиции и военнослужащих министерства обороны. Помимо этого, 150 сотрудников ДП Алматы и военнослужащих дежурят в оцеплении очагов заражения и инфекционной больницы.