Применяемые в Алматы дезинфицирующие средства безопасны для жителей

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Алматы. 25 марта. КазТАГ – Владимир Радионов. Применяемые в Алматы дезинфицирующие средства безопасны для жителей, сообщила руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы Айзат Молдагасимова.

«Опасность эти средства имеют только в том случае, если вы находитесь в непосредственной близости именно в момент опрыскивания. Конечно, не надо там находиться – вы же видите, что сотрудники, проводящие работы, находятся в специальных костюмах и респираторах», — сказала Молдагасимова на брифинге в среду.

При этом она добавила, что нет никакого временного периода, в течение которого нельзя посещать обработанные места: вещества сразу оседают и опасности не представляют.

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