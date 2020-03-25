Нур-Султан. 25 марта. КазТАГ — Более 30 казахстанцев вернули домой из Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел (МИД) РК.

«Силами военно-транспортной авиации Военно-воздушных сил РК 33 гражданина Казахстана по маршруту Джидда — Актау благополучно были доставлены домой. Эти граждане находились на территории Королевства и не смогли выехать после введения саудовскими властями ограничительных мер для противодействия распространению COVID-19, в т.ч. полного запрета на международные воздушные, наземные и морские сообщения с этой страной», — говорится в сообщении, распространенном в среду.

По данным ведомства, в настоящее время на территории Саудовской Аравии осталось около 100 граждан Казахстана по собственному желанию, большинство из которых работают в разных городах Королевства по контракту, в том числе 11 человек — прибывшие по туристической визе и временно находящиеся в городах Мекка и Медина.