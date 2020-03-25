Алматы. 25 марта. КазТАГ — Более 4 млн масок по завышенным ценам изъяли из продажи в Алматы, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

«Выявлены 9 фактов реализации медицинских масок по завышенным ценам, без документов на осуществление предпринимательской деятельности. Изъято более 4 млн. масок, которые переданы в управление общественного здоровья Алматы (антикоррупционная служба г. Алматы – 2 млн. единиц, ДЭР по г. Алматы – 2,1 млн единиц)», — говорится в сообщении в среду.

Как сообщают в ведомстве, по данному факту идет досудебное расследование по части 1 статьи 214 (незаконное предпринимательство) УК РК.

«Кроме того, за нарушения режима карантина к административной ответственности привлечены 84 лица, в том числе 39 арестов (73 пересечение границы и 11 субъектов предпринимательства)», — следует из сообщения.

Так, по информации пресс-службы, 23 марта за незаконное пересечение границы карантинной зоны в пешем порядке постановлением специализированного межрайонного административного суда г.Алматы гражданин подвергнут административному аресту сроком на 2 суток.