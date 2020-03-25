Нур-Султан. 25 марта. КазТАГ — Еще семь случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РК.

«Зарегистрировано еще 7 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них: в Алматы — 2 случая, Нур-Султане — 5 случаев. На сегодняшний день в Казахстане подтверждены 79 случаев регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане – 41, Алматы – 31, Караганде — 2, Алматинской области — 1, Актюбинской области – 1, Шымкенте – 1, Жамбылской области – 1, Северо-Казахстанской области – 1 случай», — говорится в сообщении в среду.