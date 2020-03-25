В Атырау проводится массовая дезинфекция

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Атырау. 25 марта. КазТАГ — В Атырау проводится массовая дезинфекция, сообщает региональная служба коммуникаций (РСК) города.

«С 25 марта акимат Атырауской области начнет широкомасштабную дезинфекцию в регионе, с помощью группы военнослужащих министерства обороны. Дезинфекционные мероприятия проведут специально обученные подразделения биологической защиты Вооруженных сил РК. В процессе они будут использовать авторазливочную станцию АРС-14. Военнослужащие будут работать в специальной защитной одежде и использовать специальные моющие средства, индивидуальные наборы для дегазации и обеззараживания с дезинфицирующим раствором «Рубеж». Оно совершенно безопасно для людей и животных», — говорится в сообщении в среду.

Сообщается, что дезинфекция будет проводиться ежедневно, с 09.00 до 18.00.

«Первые работы начнутся на главных четырех участках, а именно, возле железнодорожного вокзала, автовокзала и аэропорта, а также на центральной площади им. Исатая Тайманова и Махамбета Утемисова», — следует из сообщения.

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