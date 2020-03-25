Покупку «безналом» более $50 тыc. запретили юрлицам в Казахстане

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Алматы. 24 марта. КазТАГ — Покупку «безналом» более $50 тыc. запретили юрлицам в Казахстане.

«В отношении юридических лиц установлен единый подход к определению пороговой суммы по учетной регистрации внешнеторговых сделок и к предоставлению подтверждающих документов при покупке безналичной иностранной валюты, равной или превышающей $50 тыс. в эквиваленте», — сообщает Национальный Банк Казахстана в среду.

Отмечается, что вводимы Постановлением поправки не затрагивают порядок проведения валютных операций физических лиц.

«Приобретенная иностранная валюта должна быть использована на заявленные цели в течение 10 рабочих дней, а в случае не неиспользования она подлежит обратной продаже. Предпринимаемые в комплексе меры направлены на ограничение необоснованного спекулятивного спроса на безналичную иностранную валюту, а также на защиту прав и законных интересов граждан, интересов общества и государства», — говорится в сообщении.

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