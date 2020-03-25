Айзат Молдгасимова опровергла обвинения о нарушении противоэпидемических требований

Алматы. 25 марта. КазТАГ – Владимир Радионов. Руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы Айзат Молдагасимова опровергла обвинения в свой адрес, что она нарушила противоэпидемические требования по прилету из Германии.

«Да, я прилетела одним рейсом с больным коронавирусом, с 10 по 24 марта я была на домашнем карантине, наблюдавшим меня врачом было принято решение, что сегодня я могу выйти на работу. Дважды я сдала тесты на наличие коронавируса, оба раза они были отрицательные», — сказала Молдагасимова на брифинге в среду.

Касательно обвинений в той части, что она уклонилась от изоляции, прилетев из Германии, Молдагасимова заявила, что это недостоверная информация.

«10 марта действовало совершенно иное постановление главного санитарного врача РК, тогда Германия относилась еще ко второй категории стран, и прибывавшие в то время помещались на домашний карантин и наблюдение только путем обзвона. Также, я пребывала в Германии всего полтора часа в транзитной зоне, а до этого — в другой стране, которая не входила ни в одну из категорий. С момента, когда я узнала, что один из прилетевших со мной болен коронавирусом – это было 13 марта около 15 часов дня – я изолировалась в стационаре, сразу сдала тесты, 14 марта меня выписали на домашний карантин в связи с отрицательными результатами. Сейчас я здорова, хорошо себя чувствую», — добавила Молдагасимова.

Ранее сообщалось, что Молдагасимова прилетела 9 марта рейсом Франкфурт – Алматы, и была транзитом 1,5 часа в Германии. На ее рейсе был обнаружен зараженный коронавирусом, она была одной из контактных лиц. И за ней было установлено медицинское наблюдение путем обзвона. По ее словам, буквально к обеду 13 марта был выявлен случай регистрации коронавирусной инфекции пассажирки, летевшей с ней одним рейсом.