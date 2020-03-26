Нур-Султан. 26 марта. КазТАГ – 127 казахстанцев вернулись за 12 дней из стран Латинской Америки и Карибского бассейна, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана.

«В связи со стремительным распространением коронавирусной инфекции посольство Казахстана в Мексике оказало содействие в возвращении на родину наших соотечественников из стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Так, с 13 по 25 марта 127 наших соотечественников вернулись из Доминиканской Республики, четверо – из Мексики, трое – из Панамы и трое – из Коста-Рики», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Как отмечается, проблемы их возврата заключались в прекращении указанными государствами авиасообщений, а также запретом покидать транзитные зоны международных аэропортов.

«Учитывая сложности, преобладающее большинство граждан РК были отправлены транзитом через Москву и благополучно добрались до Казахстана. Это было организовано благодаря слаженным действиям наших дипломатов в Мехико и Москве. Вернувшиеся граждане выражают слова огромной благодарности сотрудникам посольства Казахстана в Мексике за круглосуточную помощь в решении их вопросов и возникших трудностей», — добавили в МИД РК.