127 казахстанцев вернулись за 12 дней из стран Латинской Америки и Карибского бассейна

Новости 73 0
Самый опасный вирус – кор… рупция! Самый опасный вирус – кор… рупция!
1432

Нур-Султан. 26 марта. КазТАГ – 127 казахстанцев вернулись за 12 дней из стран Латинской Америки и Карибского бассейна, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана.

«В связи со стремительным распространением коронавирусной инфекции посольство Казахстана в Мексике оказало содействие в возвращении на родину наших соотечественников из стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Так, с 13 по 25 марта 127 наших соотечественников вернулись из Доминиканской Республики, четверо – из Мексики, трое – из Панамы и трое – из Коста-Рики», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Как отмечается, проблемы их возврата заключались в прекращении указанными государствами авиасообщений, а также запретом покидать транзитные зоны международных аэропортов.

«Учитывая сложности, преобладающее большинство граждан РК были отправлены транзитом через Москву и благополучно добрались до Казахстана. Это было организовано благодаря слаженным действиям наших дипломатов в Мехико и Москве. Вернувшиеся граждане выражают слова огромной благодарности сотрудникам посольства Казахстана в Мексике за круглосуточную помощь в решении их вопросов и возникших трудностей», — добавили в МИД РК.

Похожие материалы:

  1. Свыше 200 казахстанцев вернулись домой из Польши
  2. Около 1 тыс. казахстанцев вернули домой из разных стран за последние сутки
  3. 235 казахстанских туристов вернулись из Гоа из-за коронавируса
  4. 55 казахстанцев возвращаются домой из США
  5. Более 30 казахстанцев вернули домой из Саудовской Аравии

Новости партнеров

Загрузка...