Мажилис принял законопроект, регламентирующий размещение военных баз

Нур-Султан. 26 марта. КазТАГ – Владимир Радионов. Депутаты мажилиса парламента РК в первом чтении одобрили законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам запретных зон и запретных районов при арсеналах, базах и складах Вооруженных сил, других войск и воинских формирований».

«Данный законопроект позволит упорядочить введение запретов, ограничивающих хозяйственную деятельность в запретных зонах, прилегающих к арсеналам, базам и складам Вооруженных сил, расширение применения административных штрафов за эти нарушения. Также министерство обороны РК представило проект правил определения запретных зон, ко второму чтению законопроекта мы постараемся разработать эффективные нормы», — сказала депутат мажилиса парламента РК, секретарь комитета по международным делам, обороне и безопасности Ирина Аронова в ходе обсуждения законопроекта в четверг.

Законопроект в первом чтении был одобрен депутатами единогласно.