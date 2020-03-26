До 97 увеличилось число заболевших коронавирусом в Казахстане

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Нур-Султан. 26 марта. КазТАГ До 97 увеличилось число заболевших коронавирусом в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РК.

«На 12.20 26 марта в Казахстане зарегистрированы еще девять случаев заражения коронавирусной инфекцией в Нур-Султане. На сегодняшний день в стране подтверждены 97 случаев регистрации коронавирусной инфекции, из них: в Нур-Султане – 55 случаев, Алматы – 34, Караганде – два, Алматинской области – один, Актюбинской области – один, Шымкенте – два, Жамбылской области – один, Северо-Казахстанской области – один», — говорится в сообщении в четверг.

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