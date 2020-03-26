Нур-Султан. 26 марта. КазТАГ – 175 тонн растительной продукции из России и Вьетнама не разрешили ввезти в Казахстан, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства РК.

«Госинспекторы по карантину растений не пустили на рынки Казахстана 175 тонн растительной продукции из РФ и Вьетнама», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Отмечается, что незаконный ввоз растительной продукции высокого фитосанитарного риска из России и Вьетнама был пресечен в период с 24 февраля по 3 марта госинспекторами по карантину растений Атырауской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Мангыстауской областных территориальных инспекций.

«В ходе карантинного контроля инспекторами выявлены попытки ввоза без фитосанитарных сертификатов более 76 тонн картофеля, 55 тонн фруктов и овощей в ассортименте, почти 19 тонн бананов, 2 тысячи цветов и 600 штук цветочной рассады из РФ, а также около 25 тонн кешью из Вьетнама. В соответствии с требованиями законодательства в области карантина растений ввоз указанной продукции на территорию Республики Казахстан был запрещен, виновные лица привлечены к административной ответственности по статье 400 КоАП РК», — сказано в сообщении.