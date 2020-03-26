Экипаж МКС намерены вернуть вопреки коронавирусному карантину

Алматы. 26 марта. КазТАГ – Экипаж Международной космической станции (МКС) намерены вернуть вопреки коронавирусному карантину, сообщает пресс-служба корпорации.

«Роскосмос не считает целесообразным переносить возвращение экипажа длительной экспедиции МКС-62 на Землю. Действительно, сейчас есть ряд ограничений с казахстанской стороны, вызванные карантинными мероприятиями. Но Роскосмос находится во взаимодействии с коллегами и рассматривает варианты решения проблемы», — говорится в сообщении в четверг.

Как уточняется, возвращение на Землю экипажа планируется 17 апреля.