Алматы. 26 марта. КазТАГ — 3% составил рост пенсионных накоплений казахстанцев за январь-февраль 2020 года, сообщает пресс-служба АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (АО «ЕНПФ»).

«Пенсионные активы АО «ЕНПФ» – одного из важнейших финансовых институтов Казахстана – за первые два месяца работы в 2020 году увеличились на Т283 млрд. Таким образом, пенсионные накопления наших граждан достигли отметки свыше Т11 трлн, рост за два месяца составил 3%», — говорится в сообщении «Ключевые показатели АО «Единый накопительный пенсионный фонд» на 1 марта 2020 года», распространенном в четверг.

По данным фонда, основная сумма пенсионных накоплений сформировалась по обязательным пенсионным взносам (ОПВ) и составила Т10,8 трлн, увеличившись за последние 12 месяцев на 17%.

«Сумма пенсионных накоплений по обязательным профессиональным пенсионным взносам (ОППВ) составила Т257 млрд (рост 25%), сумма пенсионных накоплений по добровольным пенсионным взносам (ДПВ) составила почти Т2 млрд (рост 6%)», — проинформировали в ЕНПФ.

В фонде отметили, что общее количество индивидуальных пенсионных счетов по всем видам взносов АО «ЕНПФ» превысило 10 млн, а точнее – Т10 498 852 единиц (без учета технических договоров: без ИИН, при отсутствии полных реквизитов). Рост с марта прошлого года, по данным ЕНПФ, составил 3%.

«Большую часть ИПС составляют обязательные пенсионные взносы – 9,9 млн (рост 3%), далее идут обязательные профессиональные пенсионные взносы – 514 тыс. счетов (рост 6%). Самое большое увеличение наблюдается по добровольным пенсионным взносам, на 1 марта 2020 года в ЕНПФ насчитывается 55 221 счетов по ДПВ, что на 12% выше показателя 2019 года», — следует из сообщения.

Также в фонде проинформировали о работе ЕНПФ по так называемым техническим договорам, к которым относятся ИПС неидентифицированных вкладчиков (получателей), у которых отсутствует индивидуальный идентификационный номер (ИИН), а также указаны некорректные реквизиты в фамилии, имени, отчестве и дате рождения (ИПС без ИИН).

«С 1 марта 2019 года по 1 марта 2020 года сотрудникам ЕНПФ удалось определить более 20 тысяч подобных счетов, и сократить их общее количество на 11%. Таким образом, на 1 марта текущего года в ЕНПФ остается 186,8 тыс. технических договоров», — уточняется в сообщении.

По данным ЕНПФ, средние накопления на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков (получателей) по ОПВ (без учета технических договоров) составили Т1,11 млн, что выше аналогичного показателя прошлого года на 12%.

«На счета вкладчиков за два месяца 2020 года поступили пенсионные взносы в общем объеме Т175,2 млрд, что превысило показатели за первые два месяца 2019 года на 20%. Выплаты составили Т32,1 млрд, большая часть которых приходилась на выплаты по возрасту (Т12,2 млрд), по выезду на ПМЖ за пределы РК (Т8,4 млрд), переводы в страховые организации (Т5,4 млрд), наследникам (Т5,2 млрд). Чистый инвестиционный доход на счета вкладчиков (получателей) зачислен в размере Т139,9 млрд», — резюмируется в сообщении.