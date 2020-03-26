Во всех городах Казахстана закрыты ЦОНы

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Нур-Султан. 26 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Во всех городах Казахстана закрыты Центры обслуживания населения (ЦОН), сообщил министр информации и общественного развития Даурен Абаев.

«В рамках исполнения поручения президента во всех городах Казахстана закрыты ЦОНы. При этом более 80% государственных услуг доступны на портале eegov.kz», — сказал Абаев на брифинге в четверг.

При этом он отметил, что некоторые услуги доступны в мобильном приложении, Telegram и социальных сетях, в ближайшее время количество услуг будет увеличено.

По словам Абаева, граждане, которые до 21 марта успели сдать документы в ЦОН, смогут получить готовый результат в тех же ЦОНах до 28 марта. С 30 марта в каждом городе будет определен один ЦОН для выдачи готовых документов.

Как сообщил Абаев, спецЦОНы также предоставляют свои услуги только онлайн, выдача документов производится нарочным.

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