Вкладчики тенговых депозитов потеряли больше, чем успели накопить

Когда валютный курс столь уязвим, задача сохранения сбережений усложняется еще больше

Депозиты в банках для населения по-прежнему остаются самыми популярными инструментами для сохранения и умножения средств. Однако после того, как доллар с 1 марта вырос с 381,1 до 444,8 тенге (по курсу на 21-25 марта), нужно пересматривать стратегии. Вкладчики тенговых депозитов в очередной раз за три недели потеряли больше, чем успели накопить на своих депозитах за год: 16,7%!

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На рынке депозитов – разброд и шатания. В марте Казахстанский фонд гарантирования депозитов четырежды (!) менял размеры рекомендуемых ставок вознаграждения. И как люди, бывает, одеваются ранней весной не по погоде, так и КФГД, принимая очередное решение о максимальных ставках, никак не мог просчитать, что погода на финансовом рынке будет столь изменчива.

Как известно, КФГД выступает своеобразным медиатором депозитного рынка: он наделен правом определять условия размещения депозитов в коммерческих банках. Раньше, до сентября 2018 года, все было предельно просто: решения по ставкам вознаграждения принимались, как правило, один раз в квартал. А, учитывая, что депозитный продукт был фактически унифицирован (банки не различали депозиты с пополнением и без, по срокам, по условиям досрочного изъятия), вкладчикам было ориентироваться не так сложно. Да и ошибок в стратегическом управлении ставками практически не было.

А с октября 2018 года ввели новую депозитную классификацию, разделив вклады на сберегательные, срочные и несрочные. Определили, что решение будет приниматься 1 раз в месяц и при расчёте предельной ставки вознаграждения КФГД будет опираться на одно из двух значений: на средневзвешенную рыночную ставку вознаграждения или на базовую ставку Национального банка – в зависимости от вида и срока вклада.

Так, решили, что по несрочным депозитам ставка вознаграждения будет равна базовой ставке плюс спред. По срочным и сберегательным вкладам на 3 и 6 месяцев ставка вознаграждения будет равна наибольшему из значений: средневзвешенная рыночная ставка вознаграждения плюс спред или базовая ставка НБРК плюс спред. По срочным и сберегательным вкладам на 12 и 24 месяцев предельная ставка будет равна средневзвешенной рыночной ставке плюс спред.

Желание навести современный и соответствующий рыночному духу порядок на депозитном рынке, сделать более дорогими деньги, которые не могут быть востребованы в любой удобный момент для вкладчика (но не для банка) – это и есть настоящие сберегательные депозиты, теперь оборачивается против КФГД. Мало того, что новый порядок пока тяжело приживается на отечественной почве, так еще и, принимая решения для краткосрочного периода, фонд совершает одну ошибку за другой.

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Изначально КФГД утвердил максимальные рекомендуемые ставки на март на уровне февраля. Затем 10 марта подкорректировал их. А уже с 16 марта повысил ставки по сберегательным, срочным и несрочным депозитам в тенге, и изменения вступили в силу мгновенно, в тот же день. Такого пожарной спешки еще не было.

«Пересмотр максимальных рекомендуемых ставок вознаграждения – это реакция на изменение условий на денежном рынке, на значительное повышение базовой ставки с 9,25% до 12% и расширение процентного коридора базовой ставки на +/– 0,5 процентного пункта», — пояснили в КФГД.

Повышение рекомендуемых ставок стало тотальным на рынке. Так, несрочные депозиты (простейший, привычный продукт в течение последних двадцати лет) сразу подорожали с 9,8% до 13%. Депозиты, размещенные на счетах на 12 месяцев, увеличились в цене на 1% годовых – до 11,7% с пополнением и до 12,2 без пополнения. А самыми высокодоходными, как всегда, стали долгосрочные сберегательные вклады. Максимальная рекомендуемая ставка по сберегательным вкладам без пополнения на 1 год повысилась до 15,1%, на два года – до 15,5%.

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Но прошло еще немного времени, и КФГД скорректировал свои прежние рекомендации, приняв решение 20 марта, накануне праздников, снизить половину из тех ставок, которые были повышены 16 марта – в связи со сложившейся ситуацией на мировых и внутренних рынках.

КФГД снизил максимальные рекомендуемые ставки по следующим видам депозитов в тенге с правом пополнения: по срочным депозитам на год и два года до 10,7% и 10,8% соответственно; по сберегательным депозитам на 3, 6 месяцев, год и два года до 13,0%, 13,4%, 13,0% и 12,6% соответственно. Таким образом, вернул эти ставки на место, какими, они, собственно, и были до 16 марта. И по несрочные депозиты КФГД удешевил до 12,5%.

Также он снизил максимальные рекомендуемые ставки по срочным и сберегательным депозитам в иностранной валюте на год и более до 1%. Таким образом, в настоящее время ставки по всем видам депозитов в иностранной валюте установлены на одинаковом уровне.

«Эта мера объясняется снижением 15 марта 2020 года ключевой ставки ФРС США и последовавшим за ней снижением доходностей в иностранной валюте на мировых рынках. Это позволяет сбалансировать ставки по депозитам в иностранной валюте с мировыми», — объяснился КФГД.

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Ну скажите, что за катавасия? Как уследить за этими изменениями, которые уже сродни военным, то бишь, биржевым сводкам? Если в них вообще какой-то смысл – вот в чем вопрос. Все дело в том, что даже самые высокие ставки не компенсируют вкладчикам потери, которые они не умозрительно, а фактически принимают на себя от падения стоимости тенге.

Пора пересматривать стратегии сбережений. И это должны делать собственники активов. И для Нацбанка, и для КФГД проблемы вкладчиков не имеют значения. Политика дедолларизации – это миф, который выгоден власти, но провален для тех, кто не собирается терять свои накопления. Надо что-то делать.

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