Два рейса из Казахстана примет Россия для вывоза своих граждан – МИД РФ

Алматы. 26 марта. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Два рейса из Казахстана примет Россия для вывоза своих граждан.

«26.03 Air Astana выполнит рейсы KC 135 в 18.15 «Алма-Ата — Санкт-Петербург» и KC 875 в 18.55 «Алма-Ата — Москва», — говорится в информации о «вывозных рейсах» для российских граждан, оказавшихся в затруднительном положении за рубежом министерства иностранных дел РФ, размещенной на сайте ведомства в Facebook.

Отмечается, что «если не указано «мск», то время местное».

Кроме Казахстана в списке МИД РФ еще 35 стран мира, причем из Китая исключительно транзитом.