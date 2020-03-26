Два рейса из Казахстана примет Россия для вывоза своих граждан – МИД РФ

Новости 115 0

Алматы. 26 марта. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Два рейса из Казахстана примет Россия для вывоза своих граждан.

«26.03 Air Astana выполнит рейсы KC 135 в 18.15 «Алма-Ата — Санкт-Петербург» и KC 875 в 18.55 «Алма-Ата — Москва», — говорится в информации о «вывозных рейсах» для российских граждан, оказавшихся в затруднительном положении за рубежом министерства иностранных дел РФ, размещенной на сайте ведомства в Facebook.

Отмечается, что «если не указано «мск», то время местное».

Кроме Казахстана в списке МИД РФ еще 35 стран мира, причем из Китая исключительно транзитом.

Похожие материалы:

  1. Названо число контактировавших при перелете с зараженными коронавирусом казахстанцами
  2. Коронавирус найден у двух граждан Казахстана, прибывших из Германии – Биртанов
  3. «Как называть граждан Казахстана – политическим термином «казахстанцы» или этническим – «казахи»
  4. Токаев поручил обеспечить бесперебойное снабжение граждан продуктами во время ограничений
  5. Токаев обратил внимание прокуратуры на важность соблюдения прав граждан в период карантина

Новости партнеров

Загрузка...