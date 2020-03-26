Ответственность в отношении «титушек» заложили в законопроект о мирных собраниях в РК

Нур-Султан. 26 марта. КазТАГ – Владимир Радионов. Разграничить уголовную и административную ответственность за нарушение порядка проведения мирных собраний просит депутат мажилиса Аманжан Жамалов.

«Поправки, вносимые законопроектом в части 1 статьи 155 УК РК, устанавливают ответственность за незаконное воспрепятствование организации проведения мирных собраний, участие в них, либо принуждение к участию. Но часть 1 статьи 488 КоАП РК также содержит нормы ответственности за те же действия. Тексты этих статей практически идентичны. Поясните, в каких случая наступит уголовная ответственность, а в каких – административная? Не получится ли, что за одно и то же нарушение предусмотрено разная форма ответственности?» — задал вопрос Жамалов на заседании мажилиса в среду в ходе обсуждения законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам порядка организации и проведения мирных собраний в РК».

Отвечая на вопрос, заместитель генерального прокурора Марат Ахметжанов сказал, что в данном случае нужно рассматривать ответственность по субъектам, допускающим данные правонарушения.

«Глава III УК, где содержится статья 155, предусматривает ответственность государственных служащих и должностных лиц. Статья 488 КоАП рассматривает наказание не должностных лиц. Ведь воспрепятствование может быть не только должностным лицом. На митинг же могут прийти те, кто не согласен, и мешать в проведении. В данном случае они («титушки» – КазТАГ) будут субъектами правонарушений, наказание которых будет в административном порядке», — сказал Ахметжанов.

Такие поправки, считает замгенпрокурора, продиктованы тем, что у госслужащих и должностных лиц должна быть повышенная ответственность за нарушения порядка проведения мирных собраний.

«Для них предусмотрен уголовный проступок, наказание – те же штрафные санкции и арест до 50 суток», — заключил Ахметжанов.

Отметим, что лица крепкого телосложения, не являющиеся участниками мирных акций, регулярно мешают проведению митингов в Казахстане – они устраивают провокации, мешают журналистам вести съемки, при этом, остаются безнаказанными. В народе указанных лиц принято называть «титушками» (по примеру Украины, где подобные люди также порой ведут аналогичную деятельность).