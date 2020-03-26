Алматы. 26 марта. КазТАГ – Автовокзалы в Шымкенте закрываются с 26 марта, сообщает портал Otyrar.

«С сегодняшнего утра в Шымкенте закрываются автовокзалы – на междугородние и межрайонные рейсы наложены ограничения. На городские автовокзалы Самал, Бекжан и Айна автобусы запускать не будут. Наряду с этим, сокращено количество единиц общественного транспорта на 25%», — говорится в сообщении в четверг.

Как уточняется, водители и кондукторы не имеют права выходить на работу без масок, кроме того, после каждого маршрута автобусы должны быть продезинфицированы. Пассажирам также рекомендуется носить маски.

«Когда откроются автовокзалы и транспорт начнет свою работу в прежнем режиме пока неизвестно», — резюмируется в сообщении.