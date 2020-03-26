Жителя ВКО наказали за ложное сообщение о заболевании коронавирусом

Усть-Каменогорск. 26 марта. КазТАГ – Жителя Восточно-Казахстанской области наказали за ложное сообщение о заболевании коронавирусом, передает КазТАГ.

«Вчера на круглосуточный call-центр по коронавирусу 1406 поступил вызов от жителя Усть-Каменогорска. 39-летний мужчина сообщил, что болен. Он жаловался на признаки ОРВИ, также сказал, что недавно вернулся из Таиланда», — сообщили в департаменте полиции (ДП) ВКО в четверг.

Однако оперативно прибывшие по адресу специалисты не только не выявили у мужчины признаков заболевания, но и выяснили, то он был пьян. Также стало известно, что никуда за пределы Казахстана в ближайшее время мужчина не выезжал.

«Гражданин был привлечен к административной ответственности за заведомо ложный вызов специальных служб по части 1 статьи 438 КоАП РК, которое влечет наказание в виде штрафа в размере 30 месячных расчетных показателей», — уточнили полицейские.