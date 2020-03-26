Казахстан в условиях «идеального шторма» 26.03.2020 16:30 Политика 176 0 Политолог Замир Каражанов о факторах времени и денег в период коронавируса Похожие материалы: Как объехать Алматы в условиях карантина – схема ВОЗ об условиях работы медиков по борьбе с коронавирусом: Нужно защитить врачей от стресса «Главе государства приходится очень нелегко. Кризисные ситуации показывают кто есть кто». «Нур-Султан и Алматы закрывают на карантин». «О поддержке МСБ и о том, как выжить бизнесу в условиях ЧП». «Вразумите ответственных за курс тенге» Депутат: Непонятно, как в условиях кризиса будет учитываться обоснованность роста цен в РК Базовую ставку Нацбанка в условиях кризиса необходимо снижать – депутат