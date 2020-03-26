Казахстан уступил только Беларуси по темпам инфляции среди стран ЕАЭС

Алматы. 26 марта. КазТАГ – Тулкин Ташимов. По темпам инфляции, согласно индексу потребительских цен (ИПЦ), Казахстан среди стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) уступил только Беларуси: 101,3% против 101,9%.

«Так в декабре к ноябрю 2019 г. индекс потребительских цен в Казахстане составил 100,7%, в январе 2020 г. к декабрю 2019 г. – 100,7%, в феврале к январю 2020 г. – 100,6%, в феврале 2020 г. к декабрю 2019 г. – 101,3%», — свидетельствуют данные справки «Об индексах потребительских цен в России и зарубежных странах в феврале 2020 года» Федеральной службы государственной статистики РФ.

В Беларуси те же показатели составили 100,5%, 100,9%, 101% и 101,9% соответственно.

Согласно имеющимся данным, Армения показала 101,3%, 101,4%, 99,8% и 101,2%, Кыргызстан – 100,9%, 100,6%, 100,6% и 101,2%, Россия – 100,4%, 100,4%, 100,3% и 100,7% соответственно.

Индекс потребительских цен, характеризующий уровень инфляции, показывает изменение цен на товары и услуги, приобретаемые населением для личного потребления.